Тіло Каддафі віддадуть родичам

Представники Перехідної національної ради Лівії повідомили Бі-бі-сі про те, що прийнято рішення про передачу тіла Муаммара Каддафі його сім`ї.

Як зазначається в повідомленні, передача відбудеться сьогодні ввечері або завтра.

Каддафі був убитий 20 жовтня за нез`ясованих обставин. Його тіло наразі в місті Місрата, де вміщене в холодильник.

Як раніше повідомлялося, в перехідному уряді розглядалися кілька пропозицій щодо місця поховання, в тому числі про таємне поховання та поховання в морі.