Тіло Каддафі віддадуть родичам
22:38, 22 жовтня 2011Світ
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Сьогодні ввечері або завтра
Представники Перехідної національної ради Лівії повідомили Бі-бі-сі про те, що прийнято рішення про передачу тіла Муаммара Каддафі його сім`ї.
Як зазначається в повідомленні, передача відбудеться сьогодні ввечері або завтра.
Каддафі був убитий 20 жовтня за нез`ясованих обставин. Його тіло наразі в місті Місрата, де вміщене в холодильник.
Як раніше повідомлялося, в перехідному уряді розглядалися кілька пропозицій щодо місця поховання, в тому числі про таємне поховання та поховання в морі.
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