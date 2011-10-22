Янукович проведе день у Бразилії

Президент України Віктор Янукович розпочне у неділю свій перший офіційний візит до Бразилії, повідомляє прес-служба глави держави.

Очікується, що Янукович зустрінеться з президентом країни Ділмою Руссефф, головою сенату Національного конгресу Жозе Сарнеєм, керівниками місцевих органів влади, зазначає прес-служба.

Однією з головних тем переговорів українського лідера в Бразилії має стати реалізація спільного двостороннього проекту в космічній сфері, в рамках якого планується запуск ракети-носія "Циклон-4" з космодрому Алкантара в північному бразильському штаті Мараньян.

Крім того, Віктор Янукович і Ділма Руссефф візьмуть участь у роботі першого українсько-бразильського бізнес-форуму, а також обговорять активізацію політичних контактів на вищому рівні, торговельно-економічного та культурно-гуманітарного співробітництва.

За даними адміністрації президента України, за результатами державного візиту до Бразилії передбачається підписання Спільної заяви президентів України та Федеративної Республіки Бразилія, а також інших двосторонніх документів, зокрема, у сферах сільського господарства та охорони здоров`я.