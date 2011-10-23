Покупцям житла у США пообіцяли трирічну візу

У Сенат США буде внесено законопроект, що передбачає видачу трирічних віз іноземцям, які інвестують у житлову нерухомість країни як мінімум 500 тисяч доларів.

Про це повідомляється на сторінці сенатора-республіканця Майка Лі, який разом з сенатором-демократом Чарльзом Шумером має намір внести цей законопроект.

Як мінімум 250 тисяч доларів людина, яка братиме участь в цій програмі, має витратити на покупку житла, де він буде проживати мінімум 180 днів на рік, виплачуючи при цьому податки в США.

Як підкреслив Шумер, це допоможе збалансувати ринок, на якому пропозиція зараз значно перевищує попит.

Крім того, пропонується спростити відвідування США туристам з Канади та Китаю.

Криза на ринку житла в США дуже негативно вплинула на стан всієї економіки. За оцінками експертів, до 2006 року на цьому ринку утворився міхур, потім ціни на нерухомість почали падати і, можливо, не досягли мінімуму до сих пір.

ТСН