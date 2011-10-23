Арештовані учасники акції "Захопи Сідней"

У столиці Австралії поліцейські розігнали акцію протесту "Захопи Сідней", що проходила в рамках руху проти нерівності та жадібності корпорацій, старт якому був даний на Волл-стріт у США, повідомляє Бі-бі-сі.

Близько 70 маніфестантів протягом тижня жили в наметовому містечку, розбитому на площі в центрі Сіднея. На численні заклики влади міста звільнити площу учестнікі протесту відповідали відмовою.

Повідомляється, що впродовж розгону протестувальників було затримано 40 осіб.

Раніше поліцейські розігнали аналогічний табір в Мельбурні.