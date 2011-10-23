Потужний землетрус стався в Туреччині

Потужний землетрус магнітудою 6,6 стався за 32 км від турецького міста Ван, розташованого неподалік іранського кордону.

Підземний удар був зафіксований о 13.40, його епіцентр на глибині 5 кілометрів, повідомив керівник сейсмологічної обсерваторія Босфорського університету в ефірі телеканалу NTV. Він підтвердив, що сила землетрусу становила 6,6 балів за шкалою Ріхтера, а не 7,6, як передали західні ЗМІ.

За попередніми даними, в результаті землетрусу в провінції Ван є руйнування. У провінції також відзначені збої в електропостачанні і телефонного зв`язку, передають місцеві ЗМІ. Відомостей про жертви поки не надходило.

Землетрус відчувався в багатьох районах південно-східній і східній Туреччині.