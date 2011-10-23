У Туреччині під завалами будинків знаходяться потерпілі

Землетрус, що стався в неділю в провінції Ван на південному сході Туреччини, призвів до жертв і руйнувань, повідомила прес-служба уряду країни.

Кілька житлових багатоповерхових будинків зруйновані, під завалами залишилися люди, повідомляє місцеве телебачення. Про руйнування в ефірі телеканалу NTV повідомив мер міста.

За попередніми даними, від поштовхів обвалилася кілька будинків, у тому числі семиповерховий, але влада поки не має конкретних даних про жертви. У місті панує паніка, додав мер.

Перші 50 постраждалих доставлені в лікарні, повідомили журналістам у місцевій адміністрації.