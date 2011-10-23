В Аргентині почалося голосування
16:33, 23 жовтня 2011Світ
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Обирають президента і парламент
В Аргентині почалося голосування на виборах Президента і членів законодавчих зборів країни.
Фаворитом перегонів, згідно з опитуваннями громадської думки, є діючий Президент країни Крістина Фернандес де КІРШНЕР, яка балотується на другий термін, повідомляє Бі-Бі-Сі.
За словами аналітиків, її популярності сприяє стабільне економічне зростання, яке дозволяє уряду приймати програми підтримки малозабезпечених верств населення.
Проте, на думку деяких експертів, така політика не може тривати довго.
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