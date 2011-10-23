В Аргентині почалося голосування на виборах Президента і членів законодавчих зборів країни.

Фаворитом перегонів, згідно з опитуваннями громадської думки, є діючий Президент країни Крістина Фернандес де КІРШНЕР, яка балотується на другий термін, повідомляє Бі-Бі-Сі.

За словами аналітиків, її популярності сприяє стабільне економічне зростання, яке дозволяє уряду приймати програми підтримки малозабезпечених верств населення.

Проте, на думку деяких експертів, така політика не може тривати довго.