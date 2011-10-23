Турецький землетрус спричинив паніку у Вірменії

Голова Національної сейсмічної служби Вірменії Грачія Петросян закликав не піддаватися паніці через землетрус, повідомляє "Новини-Вірменія".

"Насамперед, я закликаю не піддаватися паніці та зберігати спокій", - сказав Петросян.

За його словами, головний підземний поштовх (зафіксований поблизу м.Ван, Туреччина) магнітудою 7,1 і силою 9-10 балів в епіцентрі вже був, а за ним пішли вісім афтершоків силою 7-8 балів в зоні епіцентру. Він зазначив, що землетрус відчувався в Єревані та прилеглих населених пунктах силою 3-4 бали, а епіцентр поштовхів був за 150-160 кілометрів від кордонів Вірменії.

Петросян додав також, що в регіоні помітна певна активізація земної кори, яка проявилася на території Вірменії недавніми землетрусами в Гарні та Масіс, але ці поштовхи не були безпосередньо пов`язані з сьогоднішнім Ванським землетрусом.

"Ванський очаг добре відомий, а територія Туреччини навіть більш сейсмонебезпечна, ніж територія Вірменії", - сказав він.