Нацрада офіційно оголосила Лівію вільною

Нова влада Лівії урочисто оголосили в неділю про звільнення Лівії від режиму правив більше 40 років Муамара Каддафі, повідомляє Reuters.

Церемонія, на якій присутні військові та прихильники Перехідної національної ради (ПНР), проходить на головній площі м.Бенгазі, де в лютому була сформована рада.

"Ми заявляємо цілому світові, що звільнили нашу улюблену країну з усіма її містами, селами, пагорбами, горами, пустелями й небесами", - наводить агентство слова представника ПНР, який відкрив церемонію.

Раніше представники ПНР заявили, що 23 жовтня буде оголошене Днем перемоги і звільнення від режиму Каддафі - офіційним державним святом і вихідним, зазначає РІА "Новости".

За даними агентства Франс Пресс, на церемонію в Бенгазі спеціально приїхав глава ПНР Мустафа Абдель Джибріль.