10 країн запропонували допомогу Туреччині

Кілька країн, у тому числі Греція, запропонували Туреччині допомогу в зв`язку руйнівним землетрусом в провінції Ван на південному сході країни, повідомляє РІА "Новости".

У повідомленні МЗС Туреччини, розміщеному в Твіттері, зазначається, що глави МЗС Азербайджану, Ізраїлю, США, Великобританії, ФРН, Польщі, Угорщини, Швейцарії та Угорщини зателефонували міністрові закордонних справ Туреччини і запропонували йому допомогу своїх країн.

Крім того, міністр закордонних справ Греції висловив від імені греків глибокі співчуття турецькому народу, повідомив у неділю грецький МЗС, і запропонував будь-яку можливу допомогу з боку грецьких силових структур.

Вірменія також готова допомогти Туреччині у ліквідації наслідків, якщо Анкара звернеться до Єревану, заявив заступник глави МНС країни. "Якщо влада Туреччини звернуться до Вірменії з проханням про допомогу в усуненні наслідків потужного землетрусу, вірменські фахівці готові вирушити до Туреччини і надати допомогу", - цитує його слова сайт News.am. Григорян повідомив, що в МНС Вірменії проводиться екстрена нарада під головуванням міністра.

За останніми даними, кількість жертв землетрусу в Вані перевищила 80 осіб. Тіла понад 50 людей доставлені в лікарню повіту Ерджиш, який опинився в епіцентрі стихійного лиха, передає інформагентство Джихан. Більше 200 людей постраждали, зруйновані житлові будинки.