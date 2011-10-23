На виборах у Болгарії лідирує ГЄРБ

У Болгарії, де сьогодні проходять президентські вибори, закрилися виборчі ділянки; згідно з попередніми підрахунками, на виборах лідирує кандидат від правлячої партії "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЄРБ) Росен Плевнеліев.

Свій голос за Плевнеліева віддали 41,1% болгарських громадян, повідомляє агентство Франс Прес.

Якщо жоден з кандидатів не набере необхідної більшості голосів, то буде проведено другий тур, в який крім Плевнеліева, цілком ймовірно, проб`ється кандидат від соцпартії Івайло Калфін, за якого проголосувало близько 26,8% виборців. Нинішній президент країни - представник соцпартії Георгій Пирванов - перебуває на посаді з 2001 року.