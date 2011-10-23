Швейцарські націоналісти втрачають підтримку

Права Швейцарська народна партія (SVP) за підсумками федеральних виборів втрачає підтримку населення, однак залишається найсильнішою партією країни, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на швейцарські ЗМІ.

У неділю в Швейцарії пройшли вибори нового складу Національної ради (нижньої палати) і Ради кантонів (верхньої палати) швейцарського парламенту.

Згідно з першими прогнозами, оприлюдненими швейцарською телерадіомовною корпорацією SRG SSR на основі попередніх підсумків виборів, Швейцарська народна партія отримує 26,8% голосів виборців і втрачає сім місць у Національній раді (усього в нижній палаті засідають 200 депутатів).

На виборах 2007 року SVP отримала 28,9% голосів, перед нинішніми виборами опитування обіцяли їй 29,3%, а самі вони ставили мету подолати планку 30%, чого в історії Швейцарії не вдавалося нікому. Партія відома своїми націоналістичними поглядами і робить акцент на боротьбі з імміграцією та захисті нейтралітету країни.

На другому місці, як і очікувалося, фінішує Соціал-демократична партія (SP) - 18,9% голосів (опитування передрікали їй 19,9%). Соціалісти можуть розраховувати на отримання додаткового депутатського крісла в нижній палаті.

Далі йдуть Вільна демократична партія. Ліберали (FDP) (15%, мінус чотири депутатські крісла) і Християнсько-демократична партія Швейцарії (12%, мінус три депутатські крісла).

Вкрай невдалий підсумок для партії "Зелених" (GPS) - набравши 8,3%, зелені можуть втратити одразу сім місць у Національній раді.

Свої голоси близькі до лівих "зелені", найімовірніше, віддали колегам з Зеленої ліберальної партії (GLP), які дотримуються більш правих позицій. Зелені ліберали отримують 5,5% голосів, що дає їм додатково дев`ять місць у нижній палаті.

Не менш вдало виступила створена 2008 року Буржуазно-демократична партія (BDP) - за попередніми підсумками, вона отримує 9% голосів і дев`ять нових місць у Національній раді.

Ситуація в новій Ради кантонів (46 представників) стане зрозумілою пізніше - вибори до верхньої палати в переважній більшості кантонів проходять за мажоритарною системою, і для остаточного підбиття їх підсумків знадобляться другі тури голосування.