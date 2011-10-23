На виборах у Тунісі переможуть ісламісти

У Тунісі в неділю з високою явкою виборців пройшли перші за тривалий час демократичні вибори, повідомляє Радіо Свобода.

Громадяни країни, де в січні цього року був повалений багаторічний авторитарний лідер Зін бен Абідін Бен Алі, обирали склад Законодавчої асамблеї, яка має серед іншого розробити нову конституцію і сформувати перехідний уряд Тунісу.

За оцінкою ряду експертів, найбільше число голосів отримає ісламістська партія "Ен-Нахда", яка при Бен Алі була заборонена. Поки, втім, не ясно, чи дістанеться цій партії більшість з 217 місць в асамблеї.

Нинішній прем`єр-міністр Тунісу Беджі Каїди Себсі запевнив виборців перед голосуванням, що вони можуть зробити свій вибір, не побоюючись насильства і фальсифікацій.