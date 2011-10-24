Новий землетрус стався в Туреччині

Землетрус магнітудою 6,1 стався в Туреччині. Підземні поштовхи були відмічені за 20 км від м.Ван на сході країни, повідомляє агентство Reuters.

Тим часом кількість жертв першого землетрусу перевищила позначку в 100 людей, більше 500 - поранені, повідомляє Reuters з посиланням на кризовий центр провінції Ван.

Влада Туреччини очікує, що кількість загиблих в результаті землетрусу в провінції Ван зростатиме мірою отримання інформації з інших постраждалих населених пунктів, зауважує РІА "Новости".

За попередніми оцінками, під завалами зруйнованих будівель поховано від 300 до 400 осіб.