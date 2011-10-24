Затримані десятки учасників руху "Захопимо Чикаго"

У США затримано близько 130 учасників руху "Захопимо Чикаго", які розбили намети в міському парку і відмовилися їх залишити з настанням темряви, коли парк закривають для відвідувачів, повідомляє Радіо Свобода.

Акції протесту під гаслом "Захопимо Волл-Стріт" почалися більше місяця тому в Нью-Йорку, а потім перекинулися на інші міста. Демонстранти вимагають створення нових робочих місць, протестують проти несправедливого розподілу доходів і проти того, щоб уряд надавав фінансову підтримку банкам.

"Хто тут винен? Люди, які зібралися поговорити про свої проблеми, чи банки, які відбирають житло у його власників і руйнують світову економіку?" - запитує один з учасників акцій протесту.

Поліція зазначає, що демонстранти затримані за порушення правил користування парком, де не можна залишатися після його закриття. Минулого тижня в тому ж Чикаго за порушення порядку на вулицях були затримані 175 учасників руху "Захопимо місто". Вони були відпущені після того, як їм вручили повістки з вимогою з`явитися до суду, де, ймовірно, на них накладуть невеликий штраф.