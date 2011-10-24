Саркозі: причина кризи не тільки в накопиченні боргів

Президент Франції Ніколя Саркозі нагадав про прагнення Франції та Німеччини запровадити на міжнародному рівні податок на фінансові операції та попросив партнерів не критикувати ці заходи.

"Канцлер (ФРН) і я нагадали всім нашим європейським партнерам наше прагнення до встановлення податку на фінансові операції. Ми вдвох взяли на себе ці зобов`язання, які для нас дуже важливі. Комісія має пропозиції, і весь фінансовий сектор повинен бути врегульований і покликаний нести відповідальність ", - сказав Саркозі журналістам в рамках самітів глав держав ЄС і єврозони в Брюсселі.

Він нагадав, що причини кризи не тільки в накопиченні боргів, а й у нерегульованості фінансової системи.

"Потрібно запропонувати певні регулятори, щоб ті ж проблеми не привели до тих же наслідків. Природно, ці переговори продовжаться в рамках "великої двадцятки", - цитує РІА "Новости".