Саркозі: причина кризи не тільки в накопиченні боргів
"Потрібні певні регулятори"
Президент Франції Ніколя Саркозі нагадав про прагнення Франції та Німеччини запровадити на міжнародному рівні податок на фінансові операції та попросив партнерів не критикувати ці заходи.
"Канцлер (ФРН) і я нагадали всім нашим європейським партнерам наше прагнення до встановлення податку на фінансові операції. Ми вдвох взяли на себе ці зобов`язання, які для нас дуже важливі. Комісія має пропозиції, і весь фінансовий сектор повинен бути врегульований і покликаний нести відповідальність ", - сказав Саркозі журналістам в рамках самітів глав держав ЄС і єврозони в Брюсселі.
Він нагадав, що причини кризи не тільки в накопиченні боргів, а й у нерегульованості фінансової системи.
"Потрібно запропонувати певні регулятори, щоб ті ж проблеми не привели до тих же наслідків. Природно, ці переговори продовжаться в рамках "великої двадцятки", - цитує РІА "Новости".