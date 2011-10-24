Кемерон: справа набуває небезпечного повороту

Президент Франції Ніколя Саркозі виступив з різкими заявами на адресу прем`єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона, повідомляє британська преса.

На недільному саміті в Брюсселі французький президент висловив невдоволення: "Ви згаяли чудову можливість промовчати. ​​Вже нудить від вашої критики і вказівок, що робити. Ви говорите, що вам не подобається євро, а тепер хочете втручатися в роботу на наших зустрічах", - цитує Саркозі The Guardian.

Девід Кемерон, ідейно очолив групу країн Євросоюзу, які не входять в зону євро, наголосив під час саміту, що ЄС повинен захистити інтереси країн, які залишаються поза єврозони.

"Я їм прямо сказав, що справа приймає небезпечний оборот, коли вони приймають рішення, життєво важливі для інших країн загального ринку, наприклад, про фінансові послуги. Вони стосуються спільного ринку в цілому. Рекапіталізація банків стосується всіх країн союзу", - зазначив Кемерон.