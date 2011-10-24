Меркель: міністри розглянули дві моделі фінансування ЄФФС

Участь Європейського центрального банку у фінансуванні Європейського фонду фінансової стабільності (ЄФФС) не обговорюється, заявила в неділю канцлер Німеччини Ангела Меркель.

"Міністри фінансів (країн ЄС) розглянули вчора дві моделі. Обидві моделі не включають ЄЦБ", - передають німецькі ЗМІ заяву Меркель, яку вона зробила в Брюсселі за підсумками зустрічі глав країн ЄС.

ЄФФС, як інструмент підтримки країн єврозони, що перебувають у важкій фінансовій ситуації, був створений на тлі проблем Греції в 2010 році. Він вперше був задіяний для допомоги Ірландії, потім - Португалії. Передбачається, що він братиме участь і в другому пакеті порятунку Греції. Механізм дії фонду обговорювалося у вихідні на саміті в Брюсселі.

Спочатку об`єм фонду становив 250 мільярдів євро і формувався за рахунок гарантій країн єврозони. Потім влада регіону вирішила, що обсяг фонду варто збільшити на тлі подальшої боргової кризи в країнах ЄС.

У червні ц.р. було прийняте рішення про підвищення ефективного обсягу ЄФФС до 440 мільярдів євро за рахунок нових гарантій країн єврозони. Останнім часом ходили чутки про можливість розширення ЄФФС до 1-2 трильйонів євро і наділення його правом надавати гарантії від первинних втрат, як приватним, так і інституціональним інвесторам, які вклали в держоблігації країн єврозони.

Меркель зазначила, що конкретні результати роботи брюссельського саміту, в тому числі будь-які рішення щодо ЄФФС, з`являться не раніше середи, оскільки існуючі моделі вимагають додаткового обговорення.

Президент Франції, у свою чергу, зазначив, що "ЄЦБ незалежний, і Франція так само дорожить його незалежністю, як і Німеччина". "Ми докладно обговорювали це питання з канцлером. Це не справа глав держав і урядів давати будь-які інструкції", - цитує РІА "Новости".

Саміти глав держав Євросоюзу і окремо єврозони повинні виробити рішення щодо виведення єврозони з боргової кризи і стабілізації банківської системи ЄС у цілому. Додатковий саміт намічений на 26 жовтня.