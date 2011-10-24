Глава МВФ відзначила серйозний прогрес після саміту Євросюзу

Голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявила в неділю за підсумками саміту 27 держав у Брюсселі, що європейські лідери "досягли гарного прогресу" в питанні розв`язання боргової кризи.

"Ми дуже добре просунулися, це була справді дуже ефективна зустріч, і я сподіваюся, ми на правильному шляху перед зустріччю в середу", - заявила Лагард.

На порядку денному саміту ЄС були такі питання як план рекапіталізації європейських банків, можливе збільшення обсягу Європейського фонду фінансової стабільності (EFSF), а також збільшення розміру списань по грецькому боргу, які країні можуть надати приватні банки-кредитори.

Очікується, що в середу 26 жовтня лідери ЄС представлять комплексний план по боротьбі з кризою, що охоплює всі ці пункти.