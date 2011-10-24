50 корпорацій, які керують світом (список)

Науковці з Вищої технічної школи Цюріха склали модель глобальної економіки, згідно з якою 147 транснаціональних корпорацій контролюють 40% всього світового доходу, пише газета Сегодня.

Аналіз взаємозв`язків 43 тис. транснаціональних корпорацій визначив, що є відносно невелика група компаній, переважно банків, яка має непропорційно великий вплив на світову економіку.

Аналітики складних систем стверджують, що дослідження є унікальною спробою з`ясувати, хто насправді контролює світову економіку. Подальші дослідження в цій сфері допоможуть виявити шляхи створення більш стабільної світової економічної системи, вважають вони.

Вчені з Цюріха побудували модель, яка показує, як одні ТНК контролюють інші через володіння пакетами акцій, а також вказує операційні доходи цих компаній, щоб скласти карту розподілу економічного впливу.

Модель виявила ядро з 1318 компаній, які мали найбільше непрямих зв`язків: кожна з них була безпосередньо пов`язана з двома або кількома іншими, а ті в свою чергу, так чи інакше брали участь у структурі власності ще в середньому 20 компаній. Хоча на власне ці 1318 компаній сукупно припадає 20% світового доходу, вони через частки в акціонерному капіталі колективно володіють більшістю найбільших в світі компаній реального сектора економіки, на частку яких припадає ще 60% світового доходу.

Міррю того, як дослідники розплутували відносини власності, з`ясувалося, що ці 1318 компаній в свою чергу колективно належать 147 корпоративним монстрам. Корпорації із «списку 147» контролюють 40% всього багатства в системі. Більшість з них - фінансові інституції.

ТОП-50 найбільш великих корпорацій, які керують світом:

1. Barclays plc

2. Capital Group Companies Inc

3. FMR Corporation

4. AXA

5. State Street Corporation

6. JP Morgan Chase & Co

7. Legal & General Group plc

8. Vanguard Group Inc

9. UBS AG

10. Merrill Lynch & Co Inc

11. Wellington Management Co LLP

12. Deutsche Bank AG

13. Franklin Resources Inc

14. Credit Suisse Group

15. Walton Enterprises LLC

16. Bank of New York Mellon Corp

17. Natixis

18. Goldman Sachs Group Inc

19. T Rowe Price Group Inc

20. Legg Mason Inc

21. Morgan Stanley

22. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

23. Northern Trust Corporation

24. Société Générale

25. Bank of America Corporation

26. Lloyds TSB Group plc

27. Invesco plc

28. Allianz SE 29. TIAA

30. Old Mutual Public Limited Company

31. Aviva plc

32. Schroders plc

33. Dodge & Cox

34. Lehman Brothers Holdings Inc

35. Sun Life Financial Inc

36. Standard Life plc

37. CNCE

38. Nomura Holdings Inc

39. The Depository Trust Company

40. Massachusetts Mutual Life Insurance

41. ING Groep NV

42. Brandes Investment Partners LP

43. Unicredito Italiano SPA

44. Deposit Insurance Corporation of Japan

45. Vereniging Aegon

46. BNP Paribas

47. Affiliated Managers Group Inc

48. Resona Holdings Inc

49. Capital Group International Inc

50. China Petrochemical Group Company