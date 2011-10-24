50 корпорацій, які керують світом (список)
Версія швейцарських економістів
Науковці з Вищої технічної школи Цюріха склали модель глобальної економіки, згідно з якою 147 транснаціональних корпорацій контролюють 40% всього світового доходу, пише газета Сегодня.
Аналіз взаємозв`язків 43 тис. транснаціональних корпорацій визначив, що є відносно невелика група компаній, переважно банків, яка має непропорційно великий вплив на світову економіку.
Аналітики складних систем стверджують, що дослідження є унікальною спробою з`ясувати, хто насправді контролює світову економіку. Подальші дослідження в цій сфері допоможуть виявити шляхи створення більш стабільної світової економічної системи, вважають вони.
Вчені з Цюріха побудували модель, яка показує, як одні ТНК контролюють інші через володіння пакетами акцій, а також вказує операційні доходи цих компаній, щоб скласти карту розподілу економічного впливу.
Модель виявила ядро з 1318 компаній, які мали найбільше непрямих зв`язків: кожна з них була безпосередньо пов`язана з двома або кількома іншими, а ті в свою чергу, так чи інакше брали участь у структурі власності ще в середньому 20 компаній. Хоча на власне ці 1318 компаній сукупно припадає 20% світового доходу, вони через частки в акціонерному капіталі колективно володіють більшістю найбільших в світі компаній реального сектора економіки, на частку яких припадає ще 60% світового доходу.
Міррю того, як дослідники розплутували відносини власності, з`ясувалося, що ці 1318 компаній в свою чергу колективно належать 147 корпоративним монстрам. Корпорації із «списку 147» контролюють 40% всього багатства в системі. Більшість з них - фінансові інституції.
ТОП-50 найбільш великих корпорацій, які керують світом:
1. Barclays plc
2. Capital Group Companies Inc
3. FMR Corporation
4. AXA
5. State Street Corporation
6. JP Morgan Chase & Co
7. Legal & General Group plc
8. Vanguard Group Inc
9. UBS AG
10. Merrill Lynch & Co Inc
11. Wellington Management Co LLP
12. Deutsche Bank AG
13. Franklin Resources Inc
14. Credit Suisse Group
15. Walton Enterprises LLC
16. Bank of New York Mellon Corp
17. Natixis
18. Goldman Sachs Group Inc
19. T Rowe Price Group Inc
20. Legg Mason Inc
21. Morgan Stanley
22. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
23. Northern Trust Corporation
24. Société Générale
25. Bank of America Corporation
26. Lloyds TSB Group plc
27. Invesco plc
28. Allianz SE 29. TIAA
30. Old Mutual Public Limited Company
31. Aviva plc
32. Schroders plc
33. Dodge & Cox
34. Lehman Brothers Holdings Inc
35. Sun Life Financial Inc
36. Standard Life plc
37. CNCE
38. Nomura Holdings Inc
39. The Depository Trust Company
40. Massachusetts Mutual Life Insurance
41. ING Groep NV
42. Brandes Investment Partners LP
43. Unicredito Italiano SPA
44. Deposit Insurance Corporation of Japan
45. Vereniging Aegon
46. BNP Paribas
47. Affiliated Managers Group Inc
48. Resona Holdings Inc
49. Capital Group International Inc
50. China Petrochemical Group Company