Знайдені тіла страчених прихильників Каддафі

Тіла 53 людей - страчених прихильників колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі - знайдені в готелі в місті Сирт, повідомляють представники міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch.

За словами правозахисників, ці люди були вбиті близько тижня тому. У деяких з них зв`язані руки.

Раніше співробітники правозахисних організацій не раз звинувачували обидві сторони конфлікту в Лівії в невиправданій жорстокості. Однак нова влада країни відкидають звинувачення у зловживаннях.

Про страшну знахідку в сіртской готелі стало відомо на наступний день після того, як в неділю по всій країні пройшли масові святкування з нагоди офіційного оголошення про звільнення Лівії від режиму Муаммара Каддафі.

Тіла прихильників Каддафі були виявлені в неділю у покинутому готелі "Махара" в Сирті, де минулого тижня відбувалися запеклі бої за контроль над містом.

"У деяких застрелених були зв`язані руки за спиною, - йдеться в заяві Пітера Букаерта, одного з керівників HRW. - Цей факт вимагає негайного уваги лівійської влади: необхідно розслідувати подію і закликати винних до відповідальності".

Хто був виконавцем вбивств, невідомо.

За словами співробітників HRW, готель перебувала в руках супротивників Каддафі задовго до припинення боїв за Сирт 20 жовтня. На стінах готелю можна побачити назви декількох бригад збройних сил НПС з Місрати.

"Докази свідчать, що деяких з жертв утримували як заручників, коли ця частина Сирта контролювалася противниками Каддафі, які, по всій видимості, не підкорялися НПС", - наводить заяву Бі-бі-сі.

За словами журналістів, оглянули тіла, у багатьох загиблих були кульові поранення в голову.

Крім того, за словами співробітників HRW, останки ще 95 людей було знайдено безпосередньо на місці затримання Муаммара Каддафі - вони, судячи з усього, були вбиті зовсім недавно.