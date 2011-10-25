У Грузії обговорять питання інтеграції в НАТО

Спеціальний представник генсека НАТО в країнах Південного Кавказу та Центральної Азії Джеймс Аппатурай 27 жовтня відвідає Грузію, де проведе зустрічі з прем`єр-міністром Грузії Нікою Гілаурі, секретарем Ради національної безпеки Грузії Георгієм Бокерія, держміністром Грузії з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Гіоргі Барамідзе і міністром закордонних справ Грузії Григолом Вашадзе, повідомляє Новини-Грузія.

"Ми вітаємо цей візит і вважаємо, що він є вираженням політичної підтримки Грузії з боку НАТО. Візит дасть можливість в рамках зустрічей на вищому рівні розглянути питання інтеграції Грузії в альянс", - заявила на брифінгу заступник голови грузинського МЗС Ніно Каландадзе.

Також, за її словами, предметом обговорення стане і питання затримання в Білорусі дев`ятьох громадян Грузії. "Наразі посольство Грузії в Мінську намагається з`ясувати причини затримання грузинських громадян в аеропорту столиці Білорусі", - цитує РосБізнесКонсалтинг.