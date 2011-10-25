Каддафі поховають сьогодні в секретному місці

Колишній лівійський лідер Муамар Каддафі, убитий у четвер у Сірті, буде похований сьогодні в секретному місці в пустелі.

Про це з посиланням на нову лівійську владу - представників Національного перехідного сонету - повідомив телеканал "Аль-Арабія". За його даними, разом з М.Каддафі буде похований і син поваленого диктатора Мутассем.

Про долю ще одного сина М.Каддафі, Сейфа аль-Іслама, Національна перехідна рада повідомила, що він знаходиться зараз поблизу кордону Лівії з Нігером і Алжиром і готується втекти з країни, використовуючи підроблений паспорт. Втечу організував колишній глава лівійської розвідки Абдалла аль-СЕНУССІ, зазначає радіо «Свобода».

У понеділок влада Лівії заявила, що буде проведене ретельне розслідування обставин загибелі М.Каддафі, стосовно яких надходили суперечливі дані.