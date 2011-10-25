Каддафі та його сина Мутассіма поховали в пустелі

Колишнього лівійського диктатора Муамара Каддафі поховано сьогодні вранці в пустелі, передає телеканал «Аль-Джазіра» з посиланням на представників нової влади Лівії.

Де саме поховано М.Каддафі, не розголошується – влада побоюється, що прихильники колишнього диктатора могли б перетворити його могилу на місце для поклоніння. Разом із М.Каддафі поховано і його сина Мутассіма, зазначає радіо «Свобода».

М.Каддафі загинув 20 жовтня під час затримання бійцями Національної перехідної ради Лівії. Влада пообіцяла, що проведе ретельне розслідування обставин загибелі поваленого правителя.

Залишається невідомою доля ще одного сина Каддафі – Сейфа Аль-Іслама. Національна перехідна рада стверджує, що він ще в Лівії й має намір бігти до однієї з сусідніх країн.

В арабських ЗМІ з`явилися повідомлення, що члени сім`ї М.Каддафі, які вижили, мають намір влаштуватися в Південно-Африканській Республіці. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.