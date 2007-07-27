Путін закликає Службу зовнішньої розвідки нарощувати свої можливості

Президент Росії Володимир Путін відзначає роль спецслужб у захисті національних інтересів Росії і закликає Службу зовнішньої розвідки (рос. “СВР”) нарощувати свої можливості.

СВР сумлінно вирішує поставлені перед нею завдання, "допомагає своєчасно виявляти зовнішні загрози для національної безпеки, сприяє зміцненню міжнародних позицій нашої країни", заявив президент, виступаючи в середу в Кремлі на зустрічі з вищими офіцерами російських силових структур, які одержали нові призначення і звання.

"Тим часом, і обстановка в світі, і внутрішньополітичні інтереси вимагають від СВР постійно нарощувати свої можливості. Перш за все - за лінією інформаційно-аналітичного забезпечення керівництва країни", - заявив Путін.

Президент відзначив також і високий професіоналізм співробітників ФСБ Росії.

"На цілому ряді напрямків, перш за все у протидії тероризму і екстремізму, ними досягнуті добрі, конкретні, позитивні результати", - сказав президент.

Зокрема, за його словами, помітно скоротилася кількість терактів, а зміцнення найбільш небезпечних ділянок державного кордону "поставило реальну перешкоду на шляху проникнення до Росії міжнародних терористів".

Проведена органами безпеки та Національним антитерористичним комітетом робота "заклала підгрунтя для ширшого застосування несилових методів протидії терору", заявив президент.

РІА "Новости"