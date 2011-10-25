У Москві згадають жертв терактів

У Москві 26 жовтня вшанують пам`ять жертв трагедії у Театральному центрі на Дубровці, яка сталася дев`ять років тому, повідомляє Радіо Свобода.

На знак пам`яті про 130 загиблих в результаті захоплення будівлі терористами та подальшої операції із звільнення заручників біля меморіальної дошки на Театральному центрі будуть запущені в небо десятки білих повітряних куль. На сходинках перед входом запалять свічки.

У жалобному заході братимуть участь близькі загиблих і постраждалих глядачів мюзиклу "Норд-Ост", а також родичі жертв терактів на вулиці Гур`янова та Каширському шосе в Москві, теракту в Беслані, вибуху будинку у Волгодонську.