Як забезпечити рівність жінок і чоловіків

У Києві розпочалась дводенна Міжнародна конференція «Сучасні тенденції розвитку національних механізмів забезпечення рівності жінок та чоловіків в європейських країнах».

Як передає кореспондент УНІАН, конференція проходить в рамках головування України у Комітеті міністрів Ради Європи.

У своєму вступному слові на конференції віце-прем’єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО наголосив на важливості і нагальній необхідності запровадження ефективних національних механізмів забезпечення гендерної рівності для розвитку демократії.

«У зв’язку з проголошеним Україною курсом на європейську інтеграцію, питання гендерної рівності, які є пріоритетними для ЄС, набувають особливого значення для Української держави», - сказав він.

У свою чергу, заступник голови Представництва ЄС в Україні Марія ЮРІКОВА висловила переконання, що неможливо розробити ефективні національні інститути і закони та вирішити найважливіші соціальні проблеми, не беручи до уваги гендерні перспективи.

«Державні органи не в змозі надавати громадянам високоякісні послуги, не думаючи про конкретні соціальні потреби», - зазначила вона.

Водночас, виконуючий обов’язки директора Представництва Програми розвитку ООН в Україні Олена ПАНОВА сказала, що на сьогодні Україна накопичила значний досвід у забезпеченні рівних прав жінок і чоловіків.

«Ми очікуємо, що ця конференція дозволить країнам, що мають великий досвід у відстоюванні ідей гендерної рівності, заохотити Україну здійснити великий крок назустріч досягненню рівності жінок та чоловіків», – зауважила вона.

У конференції беруть участь понад 400 представників з Іспанії, Туреччини, Молдови, Польщі, Греції, Франції, Швеції, Сербії, Ірландії, Словенії, Хорватії, Португалії, Австрії, Норвегії та України.