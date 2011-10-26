Ув'язнені підпалили тюрму під час землетрусу

У турецькому місті Ван, майже повністю зруйнованому землетрусом, 25 жовтня стався бунт у в`язниці.

Ув`язнені, запанікувавши при підземних поштовхах, вимагали випустити їх, а отримавши відмову, підпалили в`язницю. Як повідомляє Associated Press з посиланням на турецькі ЗМІ, на місце стягнули додаткові сили безпеки, які оточили виправну установу, щоб запобігти масовій втечі.

Раніше, 23 жовтня, землетрусом була зруйнована інша в`язниця в провінції Ван, в результаті чого звідти втікли близько 150 ув`язнених. Утім, багато з них пізніше повернулися, переконавшись, що все добре з їхніми родинами.

У вівторок влада повідомила, що потерпілих районах зруйновано понад 2200 будівель, під завалами десятки людей. За словами рятувальників, шансів знайти живих дедалі менше. Люди, які втратили дах над головою, нарікають на брак допомоги - наметів, ковдр, гарячої їжі.