Туреччина звернулася до Ізраїлю по допомогу

Туреччина у вівторок, 25 жовтня, звернулася до Ізраїлю із проханням надіслати будинки-фургони для розміщення людей, які залишилися без даху над головою після руйнівного землетрусу. Про це, як передає Agence France-Presse, повідомив прес-секретар міністерства закордонних справ Ізраїлю.

За його словами, перший літак з пересувними будинками вилетить до Туреччини в середу, 26 жовтня.

У міністерстві закордонних справ Туреччини, у свою чергу, повідомили, що послали аналогічний запит всім країнам, які запропонував свою допомогу після землетрусу. Загалом, передає Reuters, допомогу запропонували влади більш ніж 30 держав.

Землетрус магнітудою 7,2 стався у південно-східній турецькій провінції Ван 23 жовтня, призвівши до численних жертв і руйнувань. У наступні дні в регіоні сталося ще кілька менш потужних землетрусів, нагадує Лента.ру.

За останніми даними, загинули щонайменше 459 людей, більше 1350 отримали травми. На місці зруйнованих будівель продовжують працювати рятувальники і добровольці, намагаючись знайти під завалами живих. Як передає Agence France-Presse, 25 жовтня їм вдалося витягти з-під уламків будинку 10-річного хлопчика.

Після першого землетрусу ряд країн запропонував Туреччині свою допомогу, в тому числі й Ізраїль, з яким у Анкари різко зіпсувалися стосунки через те, що в травні 2010 року при зіткненні з ізраїльським спецназом загинули дев`ять громадян Туреччини, які намагалися прорвати блокаду сектора Газа на кораблі "Флотилії свободи".

Ізраїльська влада тоді заявили, що Анкара відмовилася прийняти пропозицію Ізраїлю. Турки пізніше пояснили, що поки відмовляються від будь-якої іноземної допомоги.