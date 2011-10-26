НАТО планує запросити Януковича до Чикаго

У НАТО планують запросити Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на саміт країн, які беруть участь в операціях в Афганістані, який відбудеться у Чикаго.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Києві помічник заступника генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки Джеймс АППАТУРАЙ.

«Ми також будемо проводити саміт у Чикаго, куди буде запрошено вашого Президента для участі у зібранні країн, що беруть участь в операціях в Афганістані», - сказав він.

Д.АППАТУРАЙ подякував Україні за участь в операціях під егідою НАТО.