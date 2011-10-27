Каддафі перед смертю піддали зґвалтуванню?

Національна перехідна рада (НПР) Лівії розслідує повідомлення про те, що перед смертю колишній лівійський лідер Муаммар Каддафі піддався жорстокому сексуальному насильству, повідомляє Бі-бі-сі.

Інформацію про розслідування підтвердили представники НПС.

Повідомлення про те, що стосовно Каддафі, можливо, відбувалися дії насильницького характеру, з`явилися у зв`язку з публікацією відеороликів в інтернеті, на яких, імовірно, засвідчені останні хвилини життя полковника.