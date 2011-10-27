Китай може сплатити борги єврозони

За підсумками саміту глав держав єврозони, який відбувся 26 жовтня в Брюсселі, буде оголошено про збільшення Європейського фонду фінансової стабільності (ЄФФС) з 440 мільярдів євро до одного трильйона. Про це повідомляє France-Presse з посиланням на поінформованого дипломата.

Він розповів, що рішення про збільшення фонду буде в підсумковій декларації саміту, котра, як очікується, буде прийнята в перші години 27 жовтня.

За підсумками попереднього саміту держав ЄС в неділю повідомлялося, що керівники країн Євросоюзу не збільшуватимуть ЄФФС за рахунок держгарантій, зазначає РІА "Новости". Кошти для допомоги банкам і для збільшення ЄФФС можуть бути залучені за рахунок створення нової юридичної особи, інвестувати в яку можуть Міжнародний валютний фонд (МВФ) і треті країни, зокрема Китай.

Раніше Пекін заявив про готовність вкласти кошти у збільшення ЄФФС, який необхідно збільшити для вирішення боргових проблем країн єврозони. ЄС повідомив, що голова фонду Клаус Реглінг вирушить до Китаю 28 жовтня для обговорення цієї пропозиції.