Китай може сплатити борги єврозони

05:28, 27 жовтня 2011
Світ
1502 0

Ключові літери "ЄФФС"

За підсумками саміту глав держав єврозони, який відбувся 26 жовтня в Брюсселі, буде оголошено про збільшення Європейського фонду фінансової стабільності (ЄФФС) з 440 мільярдів євро до одного трильйона. Про це повідомляє France-Presse з посиланням на поінформованого дипломата.

Він розповів, що рішення про збільшення фонду буде в підсумковій декларації саміту, котра, як очікується, буде прийнята в перші години 27 жовтня.

За підсумками попереднього саміту держав ЄС в неділю повідомлялося, що керівники країн Євросоюзу не збільшуватимуть ЄФФС за рахунок держгарантій, зазначає РІА "Новости". Кошти для допомоги банкам і для збільшення ЄФФС можуть бути залучені за рахунок створення нової юридичної особи, інвестувати в яку можуть Міжнародний валютний фонд (МВФ) і треті країни, зокрема Китай.

Раніше Пекін заявив про готовність вкласти кошти у збільшення ЄФФС, який необхідно збільшити для вирішення боргових проблем країн єврозони. ЄС повідомив, що голова фонду Клаус Реглінг вирушить до Китаю 28 жовтня для обговорення цієї пропозиції.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter