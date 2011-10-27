Помер Говорухін-молодший

У Москві 27 жовтня на 51-му році життя помер режисер Сергій ГОВОРУХІН.

Як повідомляє РІА «Новости»,режисер помер у міській клінічній лікарні №1.

Син відомого режисера Станіслава ГОВОРУХІНА був госпіталізований минулого тижня з інсультом у тяжкому стані.

С.ГОВОРУХІН народився 1 вересня 1961 року. У 1988 році закінчив сценарний факультет ВДІКу. З 1994 по 2005 роки як військовий кореспондент брав участь в бойових діях на території Таджикистану, Чечні, Афганістану і Югославії. Брав участь у 20 бойових і трьох спеціальних операціях. У 1995 році під час відрядження до Чечні був поранений, внаслідок чого позбувся ноги.

С.ГОВОРУХІН був удостоєний кількох бойових нагород. У 1996 році створив Регіональну громадську організацію ветеранів-інвалідів міжрегіональних конфліктів у Таджикистані і Чечні. Обіймав посаду голови фонду ветеранів та інвалідів збройних конфліктів "Рокада", був членом Спілки письменників і Спілки кінематографістів Росії. Автор збірок прози, ряду публікацій у центральній пресі і журналах. Сценарист і режисер кількох фільмів. Керівник кінокомпанії "Послесловие".