У Мінську співробітники спецслужб «попрацювали на камеру»

Увечері 26 жовтня на Жовтневій площі Мінська пройшла чергова акція солідарності з політв`язнями, під час якої були затримані чотири її учасники.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, о 19.10 на стороні проспекту Незалежності троє учасників акції розгорнули портрети політв`язнів і почали скандувати: «Свободу!» Їх одразу ж скрутили, помістили в мікроавтобус і відвезли.

За даними правозахисників, це Сергій ЛУЧКОВ, Микита КОВАЛЕНКО і Олександр ВЕЛИТЧЕНКО. Крім того, був затриманий підприємець Андрій КАБАНОВ. Усі вони доставлені в Ленінське РУВС Мінська.

До журналістів, що зібралися на площі, підійшов начальник Центрального РУВС Віктор РАДЕВиЧ, який попередив представників ЗМІ про необхідність позначити себе жилетами і бейджами і попросив при виникненні інцидентів «не плутатися під ногами».

При цьому більшість фоторепортерів і відеооператорів не змогли нормально відобразити ТОГО, що відбувається, оскільки ПРАЦІВНИКИ правоохоронних органів, що вишикувалися біля бурдюру проспекту в штатському, підняли вгору руки і махали ними, перешкоджаючи зйомці.

Довідка УНІАН. Акції солідарності з політв`язнями проводяться з 21 жовтня. Під час цих щоденних акцій, організованих кампанією «Європейська Білорусь», було затримано майже 10 ч1оловік, вісім з них засуджено на різні строки адміністративного арешту.

У Білорусі на даний момент в ув`язненні знаходяться два колишні кандидати в Президенти Микола СТАТКЕВИЧ і Андрій САННИКОВ, обвинувачених в організації безпорядків у грудні 2010 року після президентських виборів.