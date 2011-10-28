У Туреччині врятували юнака, який пробув під завалами 4 дні
00:54, 28 жовтня 2011Світ
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Від землетрусу загнули 523 особи
Рятувальники в турецькому місті Ерджиш виявили живим юнака, який залишався під уламками будинку з минулої неділі, коли країну вразив землетрус магнітудою 7,2, повідомляє Reuters з посиланням на очевидців.
Також повідомляється, що пошукам інших жертв та постраждалих заважають потужні снігопади, які почалися в четвер у східних регіонах країни.
На даний момент офіційна кількість загиблих в результаті природного катаклізму досягло 523.
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