У Туреччині врятували юнака, який пробув під завалами 4 дні

Рятувальники в турецькому місті Ерджиш виявили живим юнака, який залишався під уламками будинку з минулої неділі, коли країну вразив землетрус магнітудою 7,2, повідомляє Reuters з посиланням на очевидців.

Також повідомляється, що пошукам інших жертв та постраждалих заважають потужні снігопади, які почалися в четвер у східних регіонах країни.

На даний момент офіційна кількість загиблих в результаті природного катаклізму досягло 523.