Грузія погодилася пустити Росію до СОТ

Швейцарські посередники на переговорах між Грузією і Росією щодо вступу до СОТ підготували остаточний проект угоди, який влаштував грузинську сторону. Про це повідомляє AFP з посиланням на заступника міністра закордонних справ Грузії Сергія Капанадзе.

За словами С.Капанадзе, якщо Росія ухвалить цей варіант угоди, вона стане членом СОТ.

Каменем спотикання на переговорах між країнами є торговельні зв`язки між Росією і невизнаними республіками Абхазія й Південна Осетія. С.Капанадзе пояснив, що прийняті пропозиції стосуються електронного обміну даними про торгівлю та здійснення міжнародного контролю кордону між Росією і вказаними територіями.

Грузія стала останнім членом СОТ, з яким Росії потрібно домовитися про вступ до організації. Протягом останніх кількох років Москва вже вирішила всі питання про вступ з іншими учасниками, включаючи США, зазначає Лента.ру.