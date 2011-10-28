У Туреччині врятували хлопчика, який 108 годин провів під уламками

У турецькому місті Ерджиш рятувальники знайшли живим 13-річного хлопчика, який 108 годин пробув під уламками житлового будинку, зруйнованого внаслідок потужного землетрусу, передає Бі-Бі-Сі.

За декілька годин до цього з-під розвалин іншої будівлі був врятований чоловік, який також пробув під уламками більше чотирьох діб. Його відвезли до лікарні.

З кожною годиною надій знайти тих, хто вижив стає все менше. На даний момент у списках загиблих внаслідок недільного землетрусу магнітудою 7,2 бала числяться 523 людини.

185 осіб вдалося врятувати, проте ще декілька сотень залишаються зниклими безвісти.

Роботі рятувальників заважає погана погода: у постраждалому від стихії регіоні йде дощ та сніг.

Всього внаслідок землетрусу в провінції Ван поранень зазнали понад 1600 осіб.

Після звинувачень на адресу турецької влади з приводу не дуже швидкої реакції на стихійне лихо до постраждалих районів нарешті прийшла допомога.

Жителі міста Ерджиш, що найбільше постраждало від землетрусу, шикуються в довгі черги за наметами - тисячі людей лишилися без притулку. Проте навіть тимчасового укриття на всіх не вистачає.

У четвер постраждалий район зазнав ще одного потужного повторного поштовху - цього разу магнітудою 5,2 - проте відомостей про додаткові руйнування або загиблих немає.

Турецька влада, яка спочатку відкидала пропозиції про допомогу від сусідніх держав, пізніше була вимушена погодитися прийняти її.

Україна разом з іншими державами також надала Туреччині гуманітарну допомогу.