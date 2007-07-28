Конгрес США оголосив державною політикою просування демократії та свободи преси

Конгрес США оголосив просування демократії та свободи преси в зарубіжних країнах державною політикою країни.

Як передає РІА «Новости», дане положення включено в спеціальний розділ під назвою "Акт 2007 року про просування демократії", який є частиною законопроекту про зміцнення безпеки США, схваленого вчора авечері палатою представників американського конгресу при 371 голосі "за" і 40 "проти".

Документ, днем раніше вже затверджений сенатом, після сьогоднішнього голосування направлено на підпис Президенту США.

"Просування свободи й демократії в зарубіжних країнах є політикою США", - йдеться в схваленому конгресом законопроекті, де вказано, що політикою США є "захист і просування основоположних свобод прав, включаючи свободу зборів, слова, преси та релігії", а також "надання необхідного сприяння особам, неурядовим організаціям і рухам, які знаходяться в недемократичних країнах".

"Документ доручає також держсекретарю США ввести нові офіційні посади "зв`язкового по демократії" (Democracy Liaison Officer) в апаратах американських дипломатичних представництв при НАТО, ООН, ОБСЄ, ЄС, Організації Американських Держав, Африканському Союзі та інших регіональних і багатонаціональних організаціях, а також при всіх "бойових командуваннях Збройних сил США".

Конгрес ухвалив також заснувати в США спеціальну щорічну державну премію "За видатні досягнення в просуванні демократії" й доручив держсекретарю розробити положення про нагороду і супроводжуючу її грошову винагороду.

Законопроектом передбачено також створення в США державного "Фонду підтримки прав людини та демократії", завданням якої буде "зміцнення демократичних інститутів, просування прав людини й верховенства закону, а також побудова громадянського суспільства в державах в усьому світі".