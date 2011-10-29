Сину Каддафі пропонують здатися Міжнародному судові добровільно
00:44, 29 жовтня 2011Світ
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Тривають "непрямі переговори"
Міжнародний кримінальний суд в Гаазі через посередників веде переговори з сином полковника Муаммара Каддафі Сейфом аль-Ісламом про добровільну явку до суду, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на генерального прокурора суду Луїса Морено-Окампо.
За його словами, у разі явки Сейф аль-Іслам зможе розраховувати на об`єктивний процес, де він матиме право захищати себе.
Ордер на арешт суд видав ще в червні за звинуваченням у злочинах проти людяності.
У четвер один з чиновників сусіднього з Лівією Нігеру повідомив, що Сейф аль-Іслам був помічений біля лівійського кордону.
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