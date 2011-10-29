Сину Каддафі пропонують здатися Міжнародному судові добровільно

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі через посередників веде переговори з сином полковника Муаммара Каддафі Сейфом аль-Ісламом про добровільну явку до суду, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на генерального прокурора суду Луїса Морено-Окампо.

За його словами, у разі явки Сейф аль-Іслам зможе розраховувати на об`єктивний процес, де він матиме право захищати себе.

Ордер на арешт суд видав ще в червні за звинуваченням у злочинах проти людяності.

У четвер один з чиновників сусіднього з Лівією Нігеру повідомив, що Сейф аль-Іслам був помічений біля лівійського кордону.