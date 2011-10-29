На президентських виборах переміг поет

В Ірландії на президентських виборах, за попередніми даними, переміг 70-річний поет, колишній міністр культури Майкл Ді Хіггінс, повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з результатами голосування в 13 з 43 виборчих округів, за Хіггінса проголосували 43 відсотки виборців. Його основний суперник - незалежний кандидат, підприємець Шон Галлахер, який отримав 23 відсотки голосів, визнав свою поразку і привітав з перемогою Хіггінса.

Президентські вибори пройшли в Ірландії в четвер.

Нинішній президент Ірландії Мері Макеліс йде у відставку після двох семирічних термінів на чолі держави.