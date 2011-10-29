Генпрокуратура РФ «обрізала крила» 10 літакам Як-42

У Росії припинено експлуатацію літаків Як-42.

Про це повідомляє РІА «Новости» посилаючись на інформацію Генпрокуратури РФ.

"Так, дійсно, експлуатацію десяти літаків Як-42 припинено", - сказали в Генпрокуратурі Росії.

Нагадаємо, що літак Як-42, на борту якого перебували хокеїсти ярославського "Локомотива", впав у районі населеного пункту Туношна під Ярославлем 7 вересня, за 2,5 км на північний захід від аеропорту. За даними МНС РФ, на борту було 45 осіб - 37 пасажирів і вісім членів екіпажу.

Вижили лише член екіпажу Олександр СІЗОВ і хокеїст Олександр Галімов, який пізніше помер. На борту літака також перебували громадяни України Віталій Анікієнко, Данило Собченко і Олександр В’юхін.