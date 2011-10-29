У Китаї візьмуть відбитки пальців у всіх мешканців країни

Китайські законодавці затвердили поправки до закону про посвідчення особи жителя КНР, які передбачають обов`язкове отримання інформації про відбитки пальців всіх громадян при отриманні або заміні ними посвідчення особи ("шеньфеньчжена", аналога внутрішнього паспорта), передає РІА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ.

Поправки набувають чинності з 1 січня 2012 року. Посвідчення особи зразка 1985 року перестають діяти з 1 січня 2013 року.

Влада вважає, що включення інформації про відбитки пальців у шеньфеньчжени дозволить більш оперативно і точно встановлювати особу громадян, а також перешкоджати виготовленню фальшивих посвідчень.

Поправки, за задумом, повинні сприяти боротьбі зі злочинністю, захисту державної безпеки, охороні громадського порядку, а також підвищенню ефективності роботи державних органів, фінансових, освітніх, медичних, транспортних та інших структур.

За витік особистої інформації китайський закон передбачає кримінальну або адміністративне покарання винних фізичних та юридичних осіб. Нові поправки передбачають штраф до 500 тисяч юанів (близько 79 тисяч доларів), а також виплату потерпілому грошової компенсації.