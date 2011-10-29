У Придністров'ї спіймали групу політтехнологів

У Придністров`ї перед президентськими виборами затримали групу політтехнологів із Росії, України та Молдови, повідомляє РІА «Дністер».

Сюжет про це показали по державному Першому республіканському каналу. Ім’я кандидата, проти якого агітували "чорні піарники", в репортажі не називається, проте на початку сюжету показують діючого Президента Ігоря СМИРНОВА, за вказівкою якого, як сказано, "правоохоронні органи здійснюють моніторинг передвиборної ситуації". Росія виступає проти переобрання І.СМИРНОВА й підтримує іншого кандидата, зазначає NEWSru.

При цьому, як стверджувалося в сюжеті місцевого телебачення, служби невизнаної республіки нібито мають "достовірну інформацію про причетність затриманих до Помаранчевої революції в Україні та заворушень у квітні 2009 року в молдавській столиці".

Напередодні в Росії порушили кримінальну справу за фактом розкрадання 160 мільйонів рублів, які були виділені Придністров`ю як гуманітарна допомога. Серед підозрюваних придністровських банкірів фігурує син І.СМИРНОВА. Росія на виборах підтримує його конкурента Анатолія КАМІНСЬКОГО.

Стверджується, що політтехнологи ввозили на територію Придністров`я суми в десятки й сотні тисяч доларів і займалися різною діяльністю, пов`язаною з президентськими виборами, порушуючи чинне законодавство, зокрема, розклеювали листівки, що порочили кандидатів.

Наразі під вартою перебувають семеро осіб. Частина з тих, хто проходить у кримінальній справі, перебувають під підпискою про невиїзд. У містах Суклея, Бендери і Тирасполь було проведено обшуки, в ході яких, за твердженням телеканалу, було вилучено оргтехніку, різну атрибутику, а також великі суми грошей. Затримані називаються "Злочинним угрупуванням".

У сюжеті йдеться про можливу причетність до того, що відбувається, однієї з партій Придністров`я. Також називаються різні організації, які нібито причетні до незаконної діяльності.

Президентські вибори в Придністров`ї пройдуть 11 грудня.