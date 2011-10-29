Таліби взяли відповідальність за вибух у Кабулі

В результаті теракту, що стався в Кабулі 29 жовтня, загинули, за уточненими даними, 5 військовослужбовців НАТО і 8 цивільних фахівців, повідомляє Associated Press з посиланням на заяву командування Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані (ISAF).

Представниками яких країн були загиблі, поки не уточнюється.

Раніше з посиланням на джерела в керівництві США повідомлялося, що всі 13 осіб, загиблі в результаті вибуху в столиці Афганістану, були американськими військовослужбовцями. Прес-секретар Міноборони Канади, в свою чергу, в інтерв`ю AP заявив, що в Кабулі загинув військовослужбовець з цієї країни.

Начинений вибухівкою автомобіль, за кермом якого перебував терорист-смертник, вдень у суботу на заході Кабула врізався в колону, нагадує Лента.ру. Всього в результаті теракту загинули 17 осіб, включаючи трьох мирних жителів і афганського поліцейського. Відповідальність за вибух взяло на себе рух "Талібан".