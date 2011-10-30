У Лівії знайшли ще одне масове поховання

У рідному місті Муаммара Каддафі виявили ще одне масове поховання, повідомляє Press TV з посиланням на інформацію благодійної організації Джубаль Аль-Акхдар.

В одному з будинків знайдені тіла більше 50 людей. Наголошується, що характер ран свідчить про насильницьку причини смерті. За попередніми оцінками це можуть бути тіла вбитих прихильників Муаммара Каддафі.

"Там більше 50 трупів, ми знайшли їх у будинку, який сильно постраждав від вибуху. Серед убитих жінки і діти. Це жахливо. Поки ми не можемо витягти всі тіла, для цього потрібна спеціальна техніка", - заявив співробітник організації Мухаммед муфтах.

Раніше співробітники правозахисних організацій виявили інше масове поховання в Сирті, нагадує РосБізнесКонсалтинг. У готелі Аль-Махара знайдені 267 трупів, експертиза встановила, що більшість із знайдених були вбиті прицільним пострілом в голову, тобто розстріляні. Одна з найбільш імовірних версій цієї трагедії - розправа прихильників нової влади над городянами, які не побажали здаватися і до останнього підтримували М.Каддафі.