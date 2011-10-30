У Сирії вбито десять спецагентів

У Сирії автобус потрапив в засідку, вбито десятьох спецагентів. За даними правозахисників з сирійської наглядової організації з прав людини, яка базується в Лондоні, інцидент стався в суботу в північно-західній провінції Ідліб.

Автобус перевозив агентів сирійських служб безпеки між селами Аль-Хабіт і Кафрнабуда, неподалік турецького кордону, де на нього вчинили напад озброєні люди, повідомляє Бі-бі-сі. За її даними, в перестрілці загинули десять спецагентів і один з нападників.

Правозахисники зазначають, що зіткнення, сплеск активності яких зазвичай припадає на п`ятницю, стали одними з найбільш кривавих від початку народних протестів. У зіткненнях сирійських сил правопорядку і протестувальників в містах Хомс і Хама загинули 40 людей, пише РІА "Новости".

Бої регулярної армії Сирії з військовими, які перейшли до опозиції, в місті Хомс, забрали життя 20 військових з обох сторін і близько 10 цивільних, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на правозахисну організацію "Сирійський наглядовий комітет з прав людини" (OSDH).

У Сирії останні сім місяців не припиняються антиурядові протести, які почалися в середині березня на півдні країни, в Дераа, а потім перекинулися на інші регіони.

За даними ООН, кількість жертв зіткнень у країні перевищила три тисячі. Сирійська влада говорить про більш як 1500 загиблих з обох сторін, в тому числі про більш як 1100 співробітників правоохоронних органів.

Опозиція вимагає відставки президента Башара Асада. Цю вимогу підтримують США і країни ЄС, які ввели ряд економічних санкцій проти правлячого режиму.