Розпочалися президентські вибори в Киргизії

У Киргизії в неділю, 30 жовтня, розпочалися вибори президента. Виборчі дільниці відкрилися 20 хвилин тому. Голосування триватиме до 19:00 за місцевим часом (у Києві 15.00).

Для виборців відкриті 2289 виборчих дільниць на території країни і ще 29 дільниць за кордоном, у тому числі в Москві, повідомляє РІА "Новости". Правом голосу мають близько трьох мільйонів чоловік.

Попередні результати голосування ЦВК оголосить у понеділок, 31 жовтня. Остаточні результати будуть оголошені за кілька тижнів.

У бюлетені для голосування внесено 16 кандидатів. У виборців також є можливість проголосувати "проти всіх". Порогу явки на президентських виборах в Киргизії не існує. Для перемоги в першому турі кандидату необхідно набрати більше 50 відсотків голосів. Якщо нікому з претендентів не вдасться це зробити, то буде оголошений другий тур, в якому зустрінуться два кандидати, які набрали більшість голосів.

Всього взяти участь у виборах мали намір 83 претенденти. Проте лише 20 з них змогли зібрати 30 тисяч підписів, внести заставу в розмірі 100 тисяч сомів (близько 2,2 тисячі доларів) і успішно скласти іспит з державної мови. З двадцяти кандидатів, зареєстрованих ЦВК, чотири оголосили про відмову балотуватися вже після того, як були надруковані бюлетені, нагадує ІТАР-ТАСС.

Основна боротьба за президентство, на думку киргизьких політологів, розгорнеться між прем`єр-міністром Алмазом Атамбаєвим, колишнім спікером національного парламенту Адаханом Мадумаровим і екс-міністром МНС, лідером партії "Ата-Журт" / "Вітчизна", Камчмбеком Ташиєвим.

Атамбаєв, як вважається, маєя підтримку на півночі країни, а Ташиєва і Мадумарова підтримують мешканці півдня. Якщо обрати президента в першому турі не вдасться, то в другому турі зустрінуться представники півночі і півдня, що, як попереджають політологи, може призвести до різкого загострення обстановки всередині країни, повідомляє Лента.ру.