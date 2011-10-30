Корабель ЧФ прямує на навчання в Італію

Сторожовий корабель Чорноморського флоту (ЧФ) "Сметливый" 30 жовтня попрямує в Середземне море, де спільно з рятувальним судном "Епрон" візьме участь в російсько-італійських військово-морських навчаннях "ІОНЕКС", які пройдуть у першій декаді листопада, повідомив РІА "Новости" офіційний представник управління прес-служби і інформації Міноборони РФ.

Спільні навчання "ІОНЕКС" проводяться у Середземному морі біля узбережжя Італії на регулярній основі в рамках співпраці військово-морських флотів Росії та Італії.

На цих маневрах моряки двох країн відпрацьовують спільні дії з відбиття асиметричної загрози, проведення доглядових операцій, а також елементи складного тактичного маневрування.

Крім того, як додав представник прес-служби, загін бойових кораблів у складі гвардійського ракетного крейсера "Варяг" і судна забезпечення "Іркут" 8 листопада зайде в порт Ванкувер (Канада).