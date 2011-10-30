Чинний прем'єр лідирує на виборах у Киргизії

Чинний прем'єр-міністр Киргизії Алмазбек Атамбаєв з 64,7% голосів (562 028 осіб) лідирує на виборах президента республіки, свідчать дані, розміщені на сайті ЦВК після підрахунку результатів голосування на 1,176 тисячі ділянках з 2,318 тисяч (50,73% протоколів).

Друге і третє місце ділять з мінімальним відривом екс-глава МНС, лідер партії "Ата-журт" Камчибек Ташиєв з 14,46% (125 644 осіб) і колишній держсекретар, лідер партії "Єдиний Киргизстан" Адахан Мадумаров з 13,74% (119 369 голосів). Решта кандидатів набрала менш одного відсотка. Проти всіх проголосували 0,44 %. Всього у виборах взяли участь 16 кандидатів.

За інформацією сайту ЦВК Киргизії, явка виборців на виборах президента країни перевищила 60% (1, 827 мільйона чоловік з 3, 032 мільйони зареєстрованих виборців), і так як порогу явки немає, то вибори у будь-якому випадку визнаються такими, що відбулися.

Переможцем стане кандидат, що набрав понад 50% голосів. У випадку, якщо такого не виявиться, то буде призначено другий тур виборів, повідомили в ЦВК.

РІА Новости