Кальян у Росії може опинитися поза законом

Депутати законодавчих зборів Петербурга напередодні схвалили законопроект про заборону куріння кальяну в громадських місцях і передали документ на розгляд у Держдуму РФ. Якщо його схвалять федеральні депутати, куріння кальяну по всій країні стане адміністративним правопорушенням, за яке загрожуватиме штраф: для простих громадян - у розмірі від 500 до 1,5 тис. рублів, для посадовців - від 20 тис. до 30 тис. рублів, для юридичних осіб - від 100 тис. до 300 тис. рублів, передає "Фонтанка.ru".

Якщо проект закону приймуть в Держдумі РФ і його підпише президент Росії, то з 1 січня 2012 року не можна буде курити кальян зокрема в пунктах торгівлі і громадського харчування. Якщо федеральні колеги не прислухаються, пітерські діятимуть самостійно.

Тим часом експерти вважають, що у разі ухвалення законопроекту попит на кальяни впаде тільки спочатку, а потім громадяни почнуть курити вдома.

Newsru